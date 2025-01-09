На СВО умер 30-летний Владимир Раков, известный украинский танцовщик и хореограф, участник российского шоу «Танцы на ТНТ». Об этом стало известно в четверг, 9 января.

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Уточняется, что он был бойцом ВСУ и умер 6 января при исполнении служебных обязанностей. Раков побеждал в украинском шоу «Танцуют все!», работал хореографом и актером в Kozar Dance Theatre, передает «МК».

В Курской области попала в окружение тысяча солдат Вооруженных сил Украины.

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремился подготовить контратаку в Курской области перед встречей на военной базе «Рамштайн». Зеленский рассчитывает, что такое решение поможет усложнить процесс мирного урегулирования конфликта.

До этого Вооруженные силы РФ с помощью ПВО сбили самолет Су-27 армии Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 БПЛА самолетного типа.

5 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) для остановки наступления российских солдат на Курском направлении предприняли попытку контратаки в районе хутора Бердин. По данным Минобороны РФ, атаку проводила штурмовая группа, которая состояла из двух танков, машин разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантными войсками.