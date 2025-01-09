Стало известно, кто финансировал историка Эйдельман*

Историк и блогер Тамара Эйдельман* получала деньги из ряда зарубежных стран, в том числе Украины, Литвы и США. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы пишет РИА Новости.

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В документах содержится информация о том, что Эйдельман*, утверждавшая, что никогда не осуществляла политической деятельности в интересах иностранных государств, получала финансирование из Израиля, Украины, Литвы, Ирландии, США, Канады, Германии и Великобритании.

Историк была внесена в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года и неоднократно пыталась обжаловать это решение.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в авторской программе Эйдельман* «содержались высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества». В отношении историка

было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

*внесена в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.