В Минпросвещения РФ прокомментировали ситуацию с метапневмовирусом в школах

Санитарные ограничения в российских школах из-за метапневмовируса пока вводить не планируется. Об этом в среду сообщили в Минпросвещения РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российская система образования продолжает работать в штатном режиме.

«На данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — сказал он.

СМИ сообщили 5 января, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса. Смертность от этой инфекции оценивается экспертами в 43%, что выше, чем у COVID-19.

Заражение метапневмовирусом сопровождается симптомами, похожими на простуду. Заболевание протекает в легкой форме, однако осложнения могут грозить детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.