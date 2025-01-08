Блогерша с миллионами подписчиков умерла в 27 лет, подавившись едой

Американская блогерша с почти семью миллионами подписчиков Кэрол Акоста, известная как Killadamente, умерла в 27 лет, подавившись едой. Об этом сообщает британская газета Mirror.

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Она скончалась 3 января в Нью-Йорке, подавившись пищей во время семейного ужина. Эту информацию в социальных сетях подтвердила ее сестра.

— Я благодарю Бога за то, что он дал мне такую ​​сестру, как ты, с твоим большим сердцем. Покойся с миром, моя сестра, — написала девушка.

По словам двоюродного брата блогерши, во время ужина она внезапно начала задыхаться. Акосту экстренно доставили в больницу, однако медикам не удалось ее реанимировать. Семья девушки выразила глубокую скорбь в связи с утратой, отметив, что блогерша своей деятельностью успела помочь тысячам людей.

Акоста создавала контент на тему принятия своего тела и бодипозитива. У нее осталось двое детей. Сейчас родственники блогерши ожидают результатов медицинских тестов и пока не могут с точностью сказать, что именно привело к ее трагичной кончине, передает Mirror.

Летом стало известно о смерти блогерши из Китая, девушка умерла в прямом эфире, пытаясь съесть 10 килограммов еды.