Умерла звезда культовой комедии «Новые амазонки» Мирослава Мархелюк

На 86-м году жизни умерла польская актриса Мирослава Мархелюк, ставшая известной благодаря роли в культовой комедии 1980-х годов «Новые амазонки» или «Сексмиссия». Об этом сообщает портал filmpolski.pl.

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Артистка скончалась 7 января. Но родственники и близкие Мархелюк сообщили о смерти только сейчас, не огласив при этом причину ухода из жизни. Пока что неизвестно, где и когда будут проходить похороны артистки, сообщает портал.

Мархелюк родилась в 1939 году в Белостоке. В своей фильмографии она имела свыше 70 проектов. В кино она дебютировала в 1958 году. В 1960 году Мархелюк окончила Высшую школу кинематографии, театра и телевидения в Лодзи. Была актрисой театра в Ополе с 1960 по 1962 год. С 1990 года стала директором «Нового театра», а также преподавала в Высшей школе кинематографии.

В Советском Союзе она приобрела известность после выхода в прокат комедии «Новые амазонки» в 1984 году. Также Мархелюк снималась в таких картинах, как «Пиковый валет», «Убийство тети», «Я умер, чтобы жить», «После собственных похорон» и «Голос с того света».