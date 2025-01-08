В России детей стали наряжать в новогодние костюмы из «Игры в кальмара»

Российские дети стали часто появляться на новогодних ёлках в костюмах, изображающих персонажей южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Канал опросил родителей, которые рассказали, что дети были «в восторге», получив такие костюмы на Новый год. Они фотографировались в масках и с пластиковым оружием у ёлок.

Отмечается, что продавцы подняли цены на атрибутику «Игры в Кальмара» на 40%. Детский костюм стоит около 3–5 тысяч рублей.

Психологи уже предупредили, что в сериале много насилия. Это вредно для детской психики, подражание его героям нежелательно.

«Умные родители три раза подумают, прежде чем удовлетворить такой запрос своего дитя», — заявил детский психолог Илья Слободчиков.

По его словам, с другой стороны, раньше дети играли в Человека-паука и монстров, что не нанесло вреда психическому здоровью.

Накануне более 200 детей участвовали в новогодней программе «Генерал Мороз» в Москве.