Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году

Правительство РФ утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Работающих по пятидневному графику россиян ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней.

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Январские праздники продлятся с 1 по 8 января включительно. 23 февраля выпадает на воскресенье, а поскольку он выходной, отдых за него сотрудникам дадут 8 мая.

При этом 8 марта придется на субботу, так как это также выходной, то его перенесут на пятницу, 13 июня. В мае россиян ждут выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 15 число. В ноябре выходные будут с 2 по 4 число.

При этом последним рабочим днем в году будет 30 декабря, передает Telegram-канал Правительства.

После новогодних праздников возвращение на работу следует начинать с позитивных эмоций, считает декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова. Она рекомендует в первые дни после каникул гулять на свежем воздухе и читать бумажные книги перед сном.