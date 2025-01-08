Заслуженный работник культуры РФ Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова

Заслуженный работник культуры России художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова в возрасте 66 лет. Об этом в среду, 8 января, сообщил Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что сегодня у мужчины должен был быть выходной, однако его срочно вызвали на работу в театр. Круглов не успел дойти до своего кабинета: ему стало плохо, художник схватился за сердце и потерял сознание.

Прибывшие на место врачи не смогли его спасти, передает Telegram-канал.

В театре с 1983 года он был главным в бутафорско-декоративном цеху. Как художник-постановщик Круглов участвовал в выпуске спектаклей «Вечер шутов», «Дневник Анны Франк», «Сказки старого Арбата».

После нескольких выставок авторских брошей и картин Круглов был избран членом Ханзейской художественной академии (HansaAkademie, Германия).