Ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его данным, сейчас выброс значительных объемов мазута в республике не фиксировался. Уже выявлено и устранено 44 таких факта. Уточняется, что в период с 21 декабря по 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море достигло Евпатории.