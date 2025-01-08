Онищенко рассказал, как нужно составлять расписание в школах

Расписание в школах необходимо составлять так, чтобы учитывались биоритмы ребенка его моральное и психологическое состояния.

Например, контрольные лучше ставить в первой половине дня, во вторник или среду, тогда продуктивность будет лучше, считает эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"В четверг, например, нельзя, чтобы там были тяжелые уроки, потому что есть недельный биоритм. Что значит недельный биоритм? Вот закончилось воскресенье, в понедельник мальчик или девочка приходит школу, ему тяжело, так как он отдохнул, но снова втягиваться [в учебный процесс]. Максимум - среда, самый продуктивный день. А потом - резкое падение в четверг. <...> Если мы в четверг будем назначать контрольные работы - математику, геометрию, то есть сложный предмет, химию, это неправильно, ребенок будет больше уставать. Поэтому расписание должно создаваться с учетом медицинских [особенностей]", - пояснил Онищенко ТАСС.

Эксперт в целом отметил, что сегодня учеба в школах - тяжелый умственный труд. Если раньше дети поступали в школу в шесть-семь лет и учились там писать и читать, то сегодня ребенок уже должен прийти в заведение с определенными знаниями.

"Я пришел в первый класс, мы на первом уроке учились писать букву "А". Сегодня первоклассник должен прийти в школу, умея читать и писать. Это тяжелый умственный труд. Один ребенок легко усваивает [программу], другой тяжелее. Даже физиологически ребенку сидеть неподвижно, это для него противоестественно, он должен двигаться. Поэтому проблема нагрузки школьной учебной программы была всегда", - добавил Онищенко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в 2025 году планируется рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке школьников, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день, и в приоритетном порядке вместе с правительством должны быть разработаны необходимые решения. Он отметил, что основными причинами такой инициативы являются сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя, а также обучение во вторую смену. Председатель Госдумы напомнил, что ранее россияне оставили более 10 тысяч комментариев на эту тему, свыше 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") также высказала ТАСС мнение, что сокращение числа уроков в день может снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества знаний.