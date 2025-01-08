В США конфисковали две квартиры российского бизнесмена

Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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Решение стало результатом рассмотрения иска, поданного еще в феврале 2024 года. Таким образом, Минюст добился конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении россиянина Виктора Перевалова.

Отмечается, что стоимость конфискованного имущества составляет примерно в 1,8 миллиона долларов.

В сентябре прошлого года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что в случае конфискации российских активов американскими властями Москва ответит взаимностью. Дипломат подчеркнул, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Номинально имущество все еще принадлежит России.