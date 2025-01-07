Стало известно место россиян в рейтинге самых умных народов в мире

Россияне заняли шестое место в рейтинге по среднему уровню IQ и вошли в десятку самых умных людей в мире. Эти данные основаны на результатах тестирования 1,4 миллиона человек из 127 стран, представленных в Международном реестре IQ.

Первое место занимают жители Китая, второе — иранцы, а третье — южнокорейцы. Американцы находятся на 27-м месте в этом списке. А самый низкий уровень IQ был зафиксирован у украинцев, которые попали в конец восьмого десятка — на 78-е место, передает «Москва 24».

В США появился новый «тренд»: теперь среди американских родителей популярно проверять эмбрионы на предполагаемый уровень IQ. Российский доктор рассказал «Вечерней Москве», к каким последствиям это может привести.

Люди с высоким IQ в школьные годы имеют больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Oxford Academic. Исследование было основано на данных Висконсинского лонгитюдного исследования, включавшего информацию более чем о 10 тысячах человек, родившихся в 1939 году и окончивших среднюю школу в Висконсине.