Россиян предупредили о природных «аномалиях» в 2025 году

В России в 2025 году могут произойти различные природные аномалии, предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского НЦБИ РАН Алексей Карнаухов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его мнению, в стране возможны лесные пожары, засухи, а также наводнения на Дальнем Востоке и Черноморском побережье.

«Северный Кавказ и Черноморское побережье, то есть район Сочи — наводнения там у нас почти каждый год случаются», — отметил климатолог.

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По его данным, в европейской части России возможны паводки, но их вероятность очень низкая.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что в 2025 году температура воздуха может стать теплее на 0,1 градуса, чем в 2024 году. Он уточнил, что не исключается еще большее потепление.