Пережившая инсульт Кондулайнен раскрыла ответ театра на просьбу о роли

Актриса Елена Кондулайнен рассказала, что Театр Луны, в котором она служила почти 30 лет, предложил ей уйти на пенсию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В настоящее время артистка проходит курс восстановления в подмосковном реабилитационном центре после пережитого 5 лет назад инсульта.

«Я легла на плановое лечение. В этот раз я ближе к победе, непроизвольно у меня восстановилась скорость речи», — отметила Кондулайнен.

По ее словам, речь стала быстрой, в пении появились передающие нюансы эмоции, сломанная в марте нога постепенно восстанавливается. Она добавила, что у нее наконец-то появилась мотивация, силы на лечение, на возвращение к прежней форме.

Кондулайнен уточнила, что «родной театр» никак не может определить, «какая роль ей по силам» и на фоне этого предлагает ей уйти на пенсию. Вместе с тем, полагает она, заведение вполне может дать ей небольшую роль.