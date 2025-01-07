«Пахнет апокалипсисом»: патриарх Кирилл высказался о Западе

Патриарх Кирилл заявил, что разрешенные на Западе операции по смене пола напоминают об апокалипсисе и противоречат религиозным нормам. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эфир «России 1».

В интервью «России 1» патриарх заявил, что в России «не могут и никогда не допустят» такого же подхода к смене пола, как в западных странах. Он отметил, что жители России верят в Бога, а культура страны связана с «тысячелетней духовной традицией».

«Уже просто апокалипсисом от всего этого пахнет. Но там же это признается за норму. А мы говорим - не норма, это грех, это против Божьего закона», - подчеркнул патриарх.

Летом 2023 года в России приняли закон, запрещающий смену пола. Закон, в частности, запрещает менять информацию в графе «Пол» в российских документах и проводить операции. Людям, которые прошли через такие операции и смену документов ранее, закон запрещает усыновлять детей.

В 2024-м в РФ приняли закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В Госдуме отмечали, что документ, «по сути, вводит запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО».