Володин оценил судьбу бакалавриата в России

В Государственной думе России поддерживают идею об отказе от бакалавриата и переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель российского парламента Вячеслав Володин. Его процитировал сайт Госдумы.

Володин оценил судьбу бакалавриата в России
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Как полагает Володин, это окажется правильным шагом для повышения качества образования.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — сказал спикер.

Названа дата перехода вузов России на новую систему образования

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал, чем в России заменят Болонскую систему. По его словам, речь идет о трех параметрах. Первый — базовая ступень высшего образования от четырех до шести лет, то есть фактически отказ от бакалавриата в пользу специалитета. Второй — это специализированное высшее образование, то есть увязывание магистратуры с ранее полученным базовым образованием. Третий предполагает, что выведение аспирантуры из системы высшего образования в отдельную ступень профессионального.

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