Путин созвонился с девочкой из Горловки, чей шарик он снял с «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин связался с 15-летней Ариной Порхал из Донецкой Народной Республики (ДНР), чей шарик был снят с «Елки желаний». Девушка хотела посетить Санкт-Петербург.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин позвонил по телефону Арине Порхал. <...> Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте «Елка желаний», и ее желание Путин снял с этой елки. Она ученица девятого класса гимназии №65 Горловки, — сказал он.

В ходе телефонного разговора Путин поинтересовался у девушки, как проходит ее путешествие. Она в свою очередь рассказала о своих впечатлениях и о том, как посетила спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре, побывала на ледовом шоу, в Царском селе и Мариинском дворце.

Как отметил глава государства, находясь в Петербурге, важно обязательно сходить в Эрмитаж, и пообещал организовать это посещение для нее и ее сопровождающих, передает РИА Новости.

В преддверии Нового года Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой пообещал исполнить желания трех детей. Помимо Арины Порхал, мечта также осуществилась у восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска: она отправилась в путешествие на озеро Байкал.