Названа дата перехода вузов России на новую систему образования

Российские университеты начнут переход на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки.

В министерстве заявили, что к началу осени 2026 года в России подготовят и утвердят нормативные правовые акты, необходимые для перевода вузов на новую систему. При этом студенты, обучающиеся по действующим сейчас образовательным программам, смогут доучиться по ним.

Осенью 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу. Он предусматривает двухуровневую систему обучения, состоящую из бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). Российские вузы начали переходить на эту систему, но в то же время в стране продолжалось обучение по программе специалитета сроком в пять лет.

Весной 2022 года Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. В мае того же года в Минобрнауки объявили о планах России отказаться от Болонской системы и перейти на свою собственную.

В феврале 2023-го в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе обучения специалистов.