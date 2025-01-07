Россиянин попытался отсудить у бывшей жены стоимость подаренной собаки

Россиянин после развода попытался отсудить у бывшей жены стоимость подаренной ей собаки, но не смог этого сделать. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции материалы дела, суд встал на сторону женщины.

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Отмечается, что супруги прожили вместе девять лет, за это время они обзавелись дочерью и стаффордширским терьером. Однако во время бракоразводного процесса мужчина потребовал вернуть ему половину от стоимости совместно купленных вещей и услуг. Помимо мебели, сантехники, а также расходов на кредиты, спортивные занятия и медицинские услуги, в список вошла и покупка собаки. Суд отказал россиянину из-за отсутствия доказательств стоимости и других необходимых документов.

«Суд не нашел оснований для удовлетворения требований о взыскании средств, затраченных на приобретение щенка породы американский стаффордширский терьер, зеркала-шкафа, смесителя, раковины под ванну», — цитирует агентство решение суда.

Тем временем в России кратно увеличилась стоимость расторжения брака. Соответствующие изменения Налогового кодекса вступили в силу 1 января. Размер госпошлины за государственную регистрацию развода увеличился с 650 до 5000 рублей.