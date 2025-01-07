Якутские гаишники спасли китайского туриста, заморозившего машину на трассе

На 205-м километре Федеральной автодороги "Колыма" инспекторы ГАИ обнаружили замерзший микроавтобус туриста из Поднебесной, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

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Турист, не зная ничего о зимних якутских дорогах, решил совершить автопробег до Полюса Холода - Оймякона в неутепленной машине. В результате он заморозил машину и до приезда помощи грелся, растопив "буржуйку".

Бдительные инспекторы ГИБДД отбуксировали микроавтобус с незадачливым водителем в село Ытык-Кюель. Путешественник намерен утеплить машину в местной автомастерской и поехать дальше, чтобы достичь поставленной цели - насладиться горными видами зимнего Оймякона.