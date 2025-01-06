Россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram

В последние недели мошенники начали писать пользователям Telegram и предлагать им поучаствовать во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс», рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, препарат от рака «Энтеромикс» разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.

Специалист пояснил, что сообщения рассылаются от его имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии.

По его словам, аферисты требуют деньги за участие, консультации или мнимое ускорение процесса отбора.

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Каприн подчеркнул, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными, нет никаких ускоренных процессов через мессенджеры, а все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента.