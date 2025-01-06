Россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram

В последние недели мошенники начали писать пользователям Telegram и предлагать им поучаствовать во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс», рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Об этом пишет РИА Новости.

Россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram
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По данным агентства, препарат от рака «Энтеромикс» разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.

Специалист пояснил, что сообщения рассылаются от его имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии.

По его словам, аферисты требуют деньги за участие, консультации или мнимое ускорение процесса отбора.

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Каприн подчеркнул, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными, нет никаких ускоренных процессов через мессенджеры, а все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента.