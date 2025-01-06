На побережье Крыма выявили два новых факта выброса мазута

В Крыму зафиксировали два новых выброса нефтепродуктов, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. В частности, случаи произошли в городском округе Судак и Ленинском районе.

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«В городском округе Судак в районе мыса «Меганом» выявлен 1 факт наличия нефтепродуктов. Незначительное загрязнение каменистой местности протяженностью 0,05 км», — написала она в своем Telegram-канале.

Возле Судака, у мыса «Меганом», незначительное загрязнение каменистой местности на 0,05 километрах. Что касается Ленинского района, где находится Государственный природный заповедник «Опукский», загрязнено 3 километра береговой линии.

Шевцова отметила, что за понедельник очищено 1,5 километра, собрано и вывезено 410 мешков с нефтепродуктами. Работы по уборке продолжатся 7 января.

Ранее два маслянистых пятна обнаружили в акватории Черного моря - около Анапы и в районе Судака в Крыму. Загрязнения были протяженностью два километра. К работам привлекли 40 специалистов и шесть единиц техники.