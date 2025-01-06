Стала известна стоимость выступления Сигала на корпоративах в Москве

Известный актер Стивен Сигал согласился выступать на корпоративах в Москве, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, визит звезды на мероприятие обойдется в €200 тыс. (21,2 млн рублей). В стоимость входят трансфер, проживание, 50-минутное выступление, а ещё две поздравительные речи по тексту, пять фотографий с актером.

Согласно райдеру, на концертной площадке должны быть звукоусилители и концертный свет. Также заказчику следует обеспечить охрану для всего помещения и личную для артиста.

Особо оговаривается, отметили журналисты, что о приезде Сигала нельзя никому рассказывать: запрещены любые упоминания в прессе и на телевидении, а также запись выступления. Вместе с тем, фотографирование на любительские камеры и телефоны разрешается.

Ранее сообщалось, что появился райдер певицы Анны Асти. Артистка требует за свое выступление 7 млн рублей, просит обеспечить бизнес-класс при перелетах, номер в гостиницах таких сетей, как Radisson, Marriott, Hilton.