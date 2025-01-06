В регионе РФ спрогнозировали заморозки до 37 градусов

Ночные заморозки до минус 37 градусов ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Синоптики прогнозируют снег, метель, гололедицу и порывы ветра до 20 м/с, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Ямало-Ненецком автономном округе 7 - 9 января] переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, туман, метель, порывы ветра до 20 м/с. Ночью минус 16 - минус 37 градусов, днем минус 13 - минус 24 градуса", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

В Свердловской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег, метель, гололедицу, снежные заносы. Ночные заморозки достигнут минус 24 градусов, днем потеплеет до плюс 1 градуса, возможны порывы ветра до 15 м/ с. В Челябинской области в эти дни ожидается переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха достигнет минус 24 градусов, днем потеплеет до минус 12 градусов, возможны порывы ветра до 12 м/с.

В Курганской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков, порывы ветра до 6 м/с. Ночные заморозки достигнут минус 24 градусов, днем температура воздуха прогреется до минус 17 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается переменная облачность, снег, в отдельных районах на дорогах гололедица, изморозь и метель, порывы ветра до 15 м/с. Ночью похолодает до минус 22 градусов, местами до минус 25 градусов, днем потеплеет до минус 3 градусов. В Югре в ближайшие три дня прогнозируется переменная облачность, снег, местами изморозь, порывы ветра до 12 м/с. Ночью температура воздуха достигнет минус 34 градусов, днем потеплеет до минус 9 градусов.