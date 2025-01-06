В одном из российских городов объявили режим «черного неба»

Власти ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который также называют режимом «черного неба», в городе Красноярске. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Из заявления следует, что особый режим был объявлен 6 января в 19:00 по местному времени (15:00 мск). Он будет действовать до вечера 8 января.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в тексте.

В публикации уточняется, что в городе был введен режим НМУ первой степени опасности.

При режиме «черного неба» гражданам рекомендуется ограничить использование личных машин и меньше времени проводить на улице. Заводам и иным предприятиям, в свою очередь, предписывают сократить выбросы тех или иных веществ в атмосферу.

На сайте Гидрометцентра РФ отмечается, что 6 января температура воздуха в Красноярске составила -6°C. Ожидается, что 7 января столбики термометров будут показывать -9°C, а 8 января — -8°C.