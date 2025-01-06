Патриарх Кирилл призвал в Рождество молиться о спасении военнопленных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, 6 января, призвал в Рождество особо молиться о спасении военнопленных, а также о больных и страждущих.

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— Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благосостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, — говорится в рождественском послании.

В сообщении также указывается, что значение этих прошений сейчас очень важно, потому что «силы зла, раздора и раскола» ополчились против Православной Церкви. Как отметил патриарх Кирилл, они сеют вражду и ненависть.

По словам патриарха, православные верят и надеются, что «силой Божией вся немощная тирания дьявола и его приспешников будет посрамлена», передает сайт Русской православной церкви.

Протоиерей Кирилл Иванов, представляющий Русскую православную церковь, в воскресенье, 29 декабря, заявил, что россиянам нужно молиться Богу, чтобы он лишил их зарплаты. Таким образом, по его мнению, граждане придут к убеждению, что аборты не нужны.