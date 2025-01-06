Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие.

«Что же нам... надлежит делать, чтобы стать причастниками этого поистине бесценного благодеяния Божия и удостоиться Его Царства? Всё, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью», — приводит РИА Новости заявление патриарха.

Он также поблагодарил тех, кто хранит верность каноническому православию на Украине и призвал помолиться в Рождество о спасении военнопленных.