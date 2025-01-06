В РФ может вырасти число больных пневмовирусом из-за ситуации в КНР

В КНР распространяется вызывающий бронхит и воспаление легких пневмовирус. Об этом сообщил «РЕН ТВ» инфекционист Георгий Викулов.

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Сообщается, что этот вирус был открыт в 2000 году и не нов. Однако его нынешнее массовое распространение в Китае, по словам Викулова, может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в РФ и странах Евросоюза.

В Казахстане с 1 октября выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом

Подчеркивается, что иммунопрофилактики для этого вируса не существует, однако у него мало штаммов.

«В России уже есть некоторые препараты, обладающие широким противовирусным действием и способные помочь борьбе с метапневмовирусом», — отметил Викулов.

До этого россиян предупредили, что доминирующий в стране вирус способен вызвать пневмонию за сутки. Почти у всех заболевших поднимается температура, появляются кашель и насморк, у каждого второго — головные боли и боль в горле.

Ранее было раскрыто эволюционное происхождение вируса гепатита.