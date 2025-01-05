На СВО погиб российский поэт-песенник

В зоне специальной военной операции погиб российский поэт, член Союза писателей России, а также Русского географического общества, ветеран боевых действий, инструктор по выживанию Олег Гегельский. Об этом стало известно в воскресенье, 5 января.

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По словам жены солдата Полины Гегельской, он был обстрелян 3 декабря при выполнении боевого задания. Ранение оказалось смертельным. У Олега остался 10-летний сын. Гегельский является автором более 100 стихотворений, которые превратились в тексты песен и исполнялись Николаем Носковым, Анжеликой Варум, Ларисой Долиной, Валерием Леонтьевым и другими звездами российской эстрады.

По словам супруги, Гегельский никому не говорил, что собирается в зону боевых действий.