Стало известно, каким группам населения угрожает метапневмовирус

Тяжелое течение метапневмовируса грозит преимущественно маленьким детям и пожилым людям, рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что метапневмовирус — это РНК-вирус, который циркулирует в мире на протяжении 50 лет.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — заметил Чуланов.

Эксперт напомнил, что симптомы метапневмовирусной инфекции типичны для ОРВИ. Он уточнил, что у больных наблюдаются кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса.

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У взрослых эта инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно, констатировал ученый.