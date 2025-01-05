Россиянам рассказали, как не заразиться метапневмовирусом

Россиянам для предотвращения заражения метапневмовирусом, вспышка которого произошла в Китае, следует соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ, рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Об этом пишет РБК.

Ранее Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило об активном росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше.

По словам Чуланова, необходимо мыть руки с мылом или обрабатывать их содержащими спирт антисептиками, регулярно проветривать помещения, а также избегать общения с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

Специалист заметил, что метапневмовирус знаком жителям России. Он добавил, что для этой инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости.

Еще в одной стране зафиксировали вспышку метапневмовируса

Вирус относится к «типичным возбудителям ОРВИ», уточнил Чуланов.