В Подмосковье заметили бурых медведей-шатунов

В районе подмосковных Сергиева Посада, Талиц и Хотьково местные жители заметили бурых медведей-шатунов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Журналисты отметили, что к январю эти животные обычно уже спят в берлогах, но в этом году аномально теплая погода в Подмосковье нарушила их обычный зимний ритм.

«Бессонница» может стать причиной агрессивного поведения животных, особенно если они испытывают голод или тревогу, предупредили специалисты.

Напомним, что в Подмосковье бурые медведи занесены в Красную книгу, охота на них строго запрещена.