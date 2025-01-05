Журова: я отдыхала в Крыму за 800 рублей в сутки

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что отдыхала в Крыму за 800 рублей в сутки, передает «Туризм на русском».

Журова рассказала, что в России меняется туристическая инфраструктура, есть и люкс, есть и варианты, где ты можешь попроще провести отдых.

«Я любила ездить в Крым, пока это не стало трудно логистически. Я просто не могу 2 дня терять в дороге. Инфраструктура точно меняется, но мне она не нужна. В Крыму, клянусь, жила за 800 рублей в сутки», — сказала Журова.

Журова отметила, что она находила места, где ее никто не видел, ходила в горы.

«В Ленинградской области много хороших мест, где можно отлично провести время и отдохнуть. С познавательной и природной точки зрения это очень приятно», — добавила Журова, отметив, что она является нестандартным туристом.