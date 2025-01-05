Путин поощрил ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой ведущего интеллектуальной телевизионной викторины "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и объявил благодарность коллективу телепередачи. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Президент поощрил ведущего викторины и команду ООО "Телекомпания "Игра-ТВ" "за вклад в создание актуальных телевизионных проектов".

Телевикторина "Что? Где? Когда?" выходит в эфир с 1975 года. Идея создания передачи принадлежит редактору Наталии Стеценко и телережиссеру Владимиру Ворошилову - он стал первым ведущим викторины. С 2001 года ведущим-крупье, а также автором сценария, режиссером и продюсером передачи является Борис Крюк.

ООО "Телекомпания "Игра-ТВ" занимается производством телепередачи с 1990 года. "Что? Где? Когда?" является семикратным обладателем премии "ТЭФИ".