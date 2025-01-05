Артемий Лебедев признался, что никогда не стирает носки

Дизайнер Артемий Лебедев признался, что испытывает неприязнь к брендовым вещам, никогда не стирает носки, а трусы занашивает до состояния марли, пишет портал «СтарХит».

Блогер уточнил, что считает носки одноразовой вещью, не стирает их после использования, а сразу выбрасывает.

«Я покупаю их сразу по сто штук. Пачку смоленских носков. Классные хлопковые носки по 50 рублей», — отметил Лебедев.

По его словам, однажды он приобрел в Туле трусы за сто рублей. После этого носил их пять лет, «пока они не превратились уже в марлю».

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Кроме того, заметил дизайнер, он 15 лет носил одну и ту же футболку, приобретенную в аэропорту Нью-Йорка.

Ранее известный певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что никогда не носит трусы. Он пояснил, что банально не понимает «концепцию нижнего белья».