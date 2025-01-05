Российский актер умер перед премьерой своего нового фильма

4 января в возрасте 63 лет скончался Владимир Банчиков, российский актер, радио- и телеведущий.

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Об этом сообщил его друг, режиссер Юрий Ботоев в социальной сети "ВКонтакте". Артист умер в Улан-Удэ.

Банчиков более десяти лет работал ведущим программ телеканала АТВ, был постоянным участником передач на радио.

Артист снялся в четырех художественных фильмах - криминальных драмах Ботоева "Головар" и "Головар 2. Струна", ленте "2020". Осенью прошлого года Банчиков закончил съемки в картине "Головар 3. Капкан", до премьеры которой он не дожил.