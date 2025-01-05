Названа самая грязная вещь, с которой мы живем

Самой грязной вещью, с которой нам приходится сталкиваться каждый день, стала куртка, сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на исследования врачей. Ранее к таковым относились денежные купюры, но сейчас ими реже пользуются.

Как сообщается, на поверхности верхней одежды обнаружили условно-патогенные бактерии, четыре из которых входят в группу стафилококков. Врачи посоветовали снимать куртку при входе, а не разгуливайте в ней по дому.

Чуть меньше бактерий оказалось на ключах и мобильном телефоне. А на третьем месте по количеству патогенных микроорганизмов оказались банковская карта и книга из библиотеки.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что придверные коврики могут представлять угрозу для здоровья, так как они накапливают бактерии, плесень и аллергенные вещества. По ее словам, это все провоцирует респираторные заболевания.

До этого химик Наталья Свердлова рассказала, что старый советский метод чистки ковров снегом неэффективен и может быть небезопасен в городских условиях. По ее словам, для удаления пятен лучше использовать соду, крахмал или другие доступные домашние средства.