Предсказавший коронавирус экстрасенс сделал ужасающий прогноз на 2025 год

Предсказавший пандемию коронавируса экстрасенс Николас Ауджула обнародовал ужасающий прогноз на 2025 год. Как сообщает Daily Mail, британский гипнотерапевт заявил о высоком риске начала Третьей мировой войны.

По мнению Ауджулы, человечество станет свидетелем «проявлений человеческого зла и насилия по отношению друг к другу», а совершаться злодеяния будут «во имя религии и национализма». Согласно его видениям, мировой конфликт может начаться уже в середине этого года.

Гипнотерапевт также считает, что природа будет продолжать наносить свои удары. Ауджула предсказал повышение уровня моря, проливные дожди и катастрофические наводнения. Кроме того, он ожидает новых лесных пожаров и ураганы, которые приведут к разрушениям. Вместе с тем Ауджула отметил, что у него «нет страха» перед грядущим годом.

Также гипнотерапевт отметил, что 2025 год принесет «крупные победы» в женском спорте, которому станут уделять больше внимания. Он ожидает большого прогресса в области соблюдения прав работников на рабочем месте, повышения прозрачности начисления зарплаты. Ауджула добавил, что в этом году прошлое и будущее объединятся, что приведет как к «возрождению традиционных ценностей», так и к научно-фантастическим достижениям, вроде создания органов в лабораториях.