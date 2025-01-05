Восемь миллиардов рублей получат россияне благодаря физкультуре и спорту

По федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в российских регионах продолжат открывать новые спортивные объекты. Немало их прибавилось и в прошлом году.

Манеж для футболистов

Крытый футбольный манеж в Новокузнецке - первый в Кузбассе спортивный объект для круглогодичного тренировочного процесса, подготовки футболистов, а также для проведения соревнований "футбол 8х8". Единовременная пропускная способность сооружения составляет 482 человека.

"Хочу пожелать, чтобы здесь росли новые чемпионы. Проект достойный, современный, соответствует всем международным стандартам. По всей стране открываются десятки новейших спортивных объектов, это - забота государства о людях", - отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв на открытии манежа.

Безопасность и комфорт

В Уфе открыт комплекс сооружений для гребного слалома "Край Курая". Водный канал имеет длину 260 метров с уклоном чуть больше градуса, что соответствует мировым стандартам и позволяет проводить соревнования самого высокого уровня.

"Мальчишки и девчонки будут заниматься здесь красивым и зрелищным видом спорта. По всей республике мы строим много спортивных объектов. Моя мечта - дать возможность взрослым людям, детям и молодежи в комфортных условиях заниматься спортом", - заявил глава Башкирии Радий Хабиров на церемонии открытия комплекса.

А в другом регионе Башкирии, в Нефтекамске, начал работать спортивный комплекс "Амфибия" с плавательным бассейном. Здесь есть универсальный спортивный зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису. Работает тренажерный зал, где учтена естественная биомеханика человеческого тела, благодаря чему увеличивается эффективность тренировок и снижается риск травмирования.

Инвалидность не помеха

В Дзержинске (Нижегородская область) открылся региональный центр "Парус" для подготовки спортсменов по паралимпийским, сурдолимпийским и адаптивным видам спорта.

Центр включает в себя универсальный зал для занятий игровыми и командными видами спорта, ледовую арену, большой и малый бассейны, зал пауэрлифтинга, футбольное поле с искусственным покрытием. Есть и два зала "сухого" плавания для спортсменов с инвалидностью.

Полезно и выгодно

Занятия физкультурой и спортом не только полезны для здоровья, но и пополняют семейный бюджет. С 2022 года россияне получают социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Сумма максимального возврата ежегодно растет. Если в 2023 году она составляла 15,6 тысячи рублей, то в 2024-м - уже 19,5 тысячи.

В прошлом году число заявлений на вычет в Федеральную налоговую службу увеличилось до 307 тысяч. Это на 70% больше, чем ранее. Общая сумма, заявленная к возврату в новом году, выросла с 5,5 млрд до 8 млрд рублей.

Справка "РГ"

По итогам 2024 года систематически занимались физкультурой и спортом 75 млн человек (57% россиян). К 2030 году эта цифра должна вырасти до 70%.

Более 23 млн человек присоединились к движению физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

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