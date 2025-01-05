Нацпроект "Экология" улучшил качество жизни 14 миллионов человек

С этого года направления нацпроекта "Экология", чье действие завершилось в 2024-м, продолжит нацпроект "Экологическое благополучие". Будут улучшать экологическую обстановку, чтобы повышать качество жизни и здоровье россиян. Многое было сделано и за последние шесть лет.

© Российская Газета

Дышать полной грудью

В Кинешме Ивановской области рекультивировали городскую свалку в микрорайоне "Сокольники".

Полигон закрыли еще в 2019 году, но он оставался "болевой точкой" для Кинешмы. Здесь регулярно возникали пожары. Подземные очаги находились глубоко и повсеместно, а их температура достигала 400С. С началом рекультивации удалось решить проблему с пожарами. Город вздохнул. Благодаря проведенным работам площадка, где раньше размещались отходы, преобразилась в искусственный ландшафт, отвечающий эстетическим и экологическим требованиям.

"Все жители микрорайона "Сокольники" и близлежащих районов много лет страдали от горящей свалки. Окна в домах было не открыть. Наконец проблема решена, и мы за это искренне благодарны. Сейчас можно полной грудью дышать свежим воздухом", - поделилась кинешемка Светлана Малинина.

А в Новокузнецке Кемеровской области при поддержке федпроекта "Чистый воздух" завершили строительство нового трубопровода в одном из микрорайонов. Десятки домов подключили к Центральной ТЭЦ. Новая сеть позволит закрыть старую угольную котельную. Вредных выбросов стало меньше, а воздух чище.

Доходы из отходов

В городе Тольятти Самарской области открыли новый мусоросортировочный комплекс. Мощность экотехнопарка рассчитана на 300 тысяч тонн отходов в год, которые поступают из Тольятти, Жигулевска и близлежащих муниципальных образований.

Завод оснащен автоматическими линиями сортировки отходов, что позволяет извлекать до 47 тысяч тонн вторичных ресурсов в год. В производственном комплексе используется 78% отечественного оборудования.

"Экотехнопарк Тольятти" - самый крупный в регионе комплекс, ориентированный на ресурсосбережение. В 2024 году завершился первый этап строительства, впереди запуск второй очереди, после чего извлеченные вторичные ресурсы будут превращаться в товары народного потребления", - отметила директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова.

Оживили озеро

В Республике Алтай расчистили озеро Манжерокское. Водоем находится у подножия северо-восточной части Алтайских гор. С 1978 года озеро имеет статус памятника природы республиканского значения.

В его составе - природные комплексы, имеющие большое научно-учебное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. При расчистке озера со дна подняли 257 тысяч кубометров донных отложений. Это позволило улучшить питание водоема и повысить его способность к самоочищению.

"В 2019 году провели экспертизу озера, результаты которой показали, что есть определенные экологические проблемы. На мой взгляд, они начались еще в прошлом веке: из-за строительства бетонной дамбы прекратился отток воды. Та вода, что поступала в озеро, была загрязнена хвоей, листьями. Кроме того, озеро захламлялось строительными материалами и постепенно стало превращаться в болото. Теперь благодаря проведенным работам проточность водоема восстановили, экологическая ситуация заметно улучшилась", - сказал житель села Манжерок Дмитрий Иванов.

Выхухоль просит помощи

В национальном парке "Угра" (Калужская область) открыли Музей русской выхухоли. Это реликтовое млекопитающее небольшого размера из семейства обыкновенных кротов, эндемик России. Выбор места для музея неслучаен: зверек обитает совсем недалеко, в пойменных озерах рек Жиздры и Оки.

"В наши дни ему приходится очень туго. Численность вида сокращается, поэтому мы хотим привлечь внимание к важности его сохранения. Музеев, посвященных выхухоли, в мире нет.

Посетители нашей экспозиции могут узнать, как этот почти слепой зверь ориентируется в пространстве, как спасается от врагов, чем питается", - рассказал директор Национального парка "Угра" Виктор Гришенков.

В этом году вместе со стартом национального проекта "Экологическое благополучие" выхухоль войдет в список приоритетных видов животных, которые находятся под опекой нацпроекта.

А лес растет

Работы по лесовосстановлению на площади 204 тысячи га провели в Республике Саха (Якутия). На этой обширной территории высадили сеянцы сосны и лиственницы, выращенные в региональных лесопитомниках.

"Мы сокращаем площади горельников и увеличиваем количество защитных санитарно-оздоровительных работ. Поддерживаем санитарное состояние лесов, оздоравливаем их, убирая больные и поврежденные деревья", - сказал почетный работник лесного хозяйства Якутии Спартак Иванов.

Справка "РГ"

За время реализации нацпроекта "Экология" в России ликвидировали 157 несанкционированных свалок в границах городов, что положительно повлияло на жизнь более 14 млн человек.

На месте бывших свалок устанавливают защитные экраны и системы дегазации, а позже территории засеивают многолетними травами.

Вся эта работа продолжится в 2025 году по новому национальному проекту "Экологическое благополучие". В его рамках будет реализовано шесть федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

Новый нацпроект рассчитан до 31 декабря 2030 года.

Все тексты о нацпроектах читайте здесь.