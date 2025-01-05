В Росатоме анонсировали появление АЭС в восьми регионах

В ближайшие 15-20 лет восемь российских регионов обретут статус владеющих ядерной энергетикой, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Гендиректор уточнил, что госкорпорация планирует в 30-е годы начать создавать мощности в Хабаровском крае.

В этом же интервью он заявил, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем с точки зрения ядерной безопасности. По его словам, Украина продолжает обстрелы объекта. Глава Росатома назвал «главной мечтой» начать вырабатывать электроэнергию на станции.