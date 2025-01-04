Жители российского поселка остались без отопления в -60

В якутском поселке Жиганск люди остались без отопления в минус 60 градусов, пишет портал Sakhaday.

По данным портала, в котельной произошел ряд аварий. В связи с этим, работают только 4 из 8 котлов.

«Отопление есть, но батареи еле живые. Говорят на котельной работают всего 4 из 8 котлов. Все на обогревателях, теперь боятся, что ДЭС не выдержит. Уличное освещение уже погасили. Просят выключать в домах свет», — рассказали местные жители.

Администрация Жиганска обратилась к жителям с просьбой не паниковать. Чиновники отметили, что работники ЖКХ ведут круглосуточные работы по восстановлению котлов.

В Жиганском филиале ГУП ЖКХ заметили, что в основном мерзнут жители ветхих, так называемых «проблемных» домов. Специалисты пояснили, что котлы «работают в полную силу и постепенно температура поднимется».