Стало известно, сколько на самом деле получит выигравший 1 млрд руб. россиянин

Выигравший 1 млрд руб. в лотерею россиянин получит на 218 млн руб. меньше из-за выплаты налогов.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев. По его словам, итоговая сумма составит около 780 млн руб. При этом эксперт напомнил, что любой крупный выигрыш в нашей стране приравнивается к доходу.

В случае с миллиардом, пояснил он, подавляющая часть выигрыша подпадает именно под налоговую ставку в 22%.

Российская домохозяйка выиграла в лотерею 147 миллионов рублей

«Так что итоговый налог получается внушительным: 218 402 000 руб. Но несмотря на то, что новоиспечённый миллионер не сможет забрать всю сумму, даже после такой крупной выплаты у него всё равно останется более 780 млн руб.», – резюмировал Русяев.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», билет, приобретённый в онлайн-приложении «Столото» и зарегистрированный на номер из Сахалинской области, выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото».

Позже руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал выигравшего 1 млрд руб. гражданина РФ потратить деньги на нужды специальной военной операции (СВО).