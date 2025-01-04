Россиянам назвали срок прихода настоящих морозов

Настоящие январские морозы жители Центральной России ощутят только во второй половине месяца. Об этом сообщили в Центре погоды "Фобос".

"Только в середине января потепление в этой части страны может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений", - говорится в сообщении.

Ожидается, что похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца.

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А вот Рождество в Центральной России в этом году будет теплым. Аномальное потепление здесь также прогнозируется в самом конце января и в первые дни февраля.

Кроме того, температуры выше средних значений в январе синоптики обещают в средних и южных широтах Европейской России, где аномалия температурного режима может превысить два градуса. Теплее обычного будет в этом году даже в Сибири, особенно в низовьях Оби и Ямала.

А вот на севере Дальнего Востока январь, напротив, прогнозируется холодным. Там отрицательная температурная аномалия может наблюдаться в интервале от одного до трех градусов.