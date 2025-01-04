Российская домохозяйка выиграла в лотерею 147 миллионов рублей

Домохозяйке из небольшого поселка Ханты-Мансийского автономного округа достался самый крупный выигрыш новогодней лотереи. Счастливый билет, принесший более 147 миллионов рублей, женщина купила в канун праздников в отделении Почты России.

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- Это самый крупный суперприз в истории "Национальной Лотереи" - сообщается на официальной странице организации в соцсети.

Победительница пока предпочитает не раскрывать о своей семье, известно только, что ее зовут Ольга. Но фото победного билета счастливица уже представила публике. Как сообщают РИА Новости , в лотерею в ее семье играют не часто, в основном билеты покупают перед новогодним тиражом.

В пресс-службе "Национальной лотереи" уточнили, что из суммы выигрыша будет вычтен налог в размере более 30 миллионов рублей. Всего в новогоднем тираже разыгрывалось более миллиарда рублей.