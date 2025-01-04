В Совфеде призвали наградить победившего бойца ВСУ штурмовика из Якутии

Победивший украинского военного в схватке на ножах российский штурмовик Андрей Григорьев достоин ордена Мужества. Об этом заявила ОТР зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева.

Ранее в соцсетях появилось видео боя на ножах, который произошел во время попытки Вооруженных сил Украины контратаковать село Трудовое. На нем российский штурмовик обороняется и в итоге наносит смертельные раны украинскому военному. В конце боя военнослужащий ВСУ попросил дать ему уйти спокойно. Андрей Григорьев выполнил эту просьбу.

По словам сенатора Елены Афанасьевой, эти «очень жесткие кадры» видела вся страна и понятно, что в этом поединке мог выжить только один из его участников.

«Наш боец защищал свою жизнь, наш боец защищает нашу жизнь (…) Я думаю, что орден за проявленное личное мужество, конечно, человеку должен быть вручен», – заявила представитель верхней палаты парламента России.

Отметим, что сам Григорьев рассказал, что украинский военнослужащий убил его друга, и он не собирался сдаваться во время схватки.