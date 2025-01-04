Россиянка прошла в финал «Миссис мира»

Жительница Нижнего Новгорода Елена Секретарева прошла в финал конкурса красоты "Миссис мира" для замужних женщин. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Конкурс будет проходить с 24 по 31 января в Лас-Вегасе (США). В нем будут принимать участие представительницы 65 стран. Секретарева будет выступать с лентой "Сибирь".

Россиянка одержала победу на конкурсе красоты «Супермодель Вселенной»

46-летняя женщина воспитывает двух дочерей в возрасте 18 и 25 лет. Большую часть жизни финалистка "Миссис мира" была сотрудницей налоговой службы, позже женщина открыла Центр Содействия Бизнесу "Советникъ" в Нижнем Новгороде.

"Я уверена, что каждая женщина должна гармонично сочетать в себе такие качества как стремление к личностному росту, амбициозность, мудрость, духовная и внешняя красота", - заявила Секретарева.

До этого победительницей конкурса "Мисс Мира 2024" стала Кристина Пышкова из Чехии.