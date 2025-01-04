Россиянам рассказали об обязательных отметках в паспорте

В российском паспорте в обязательном порядке должны присутствовать отметки о месте жительства и воинской обязанности. Все прочие ставятся по желанию, сообщил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.

Эксперт пояснил, что для идентификации гражданина служат фотография, а также данные, содержащие фамилию, имя и отчество, пол, дату, место рождения. В паспорт запрещается вносить в сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим документом, напомнил Антонов.

Так, вносить отметки могут только уполномоченные госорганы или учреждения. По словам эксперта, обязательны отметки о регистрации в постоянном месте жительства при его наличии и о воинской обязанности. Остальные же штампы — о браке, детях ставят по желанию

Что изменилось в порядке получения гражданства России?

Ранее главное управление по вопросам миграции МВД также рассказало, что при выдаче или замене паспорта гражданина России в перечень обязательных отметок входят регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности.

Помимо этого, могут отметить ранее выданные паспорта, а также выданные действительные основные документы, удостоверяющие личность россиянина за пределами страны. К необязательным отметкам относятся: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.