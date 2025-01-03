Умер актер из «Ликвидации» Сергей Юрков

Актер театра и кино Сергей Юрков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

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При этом причина смерти артиста не уточняется.

Сергей Юркой родился в 1958 году в Одессе. На протяжении своей профессиональный карьеры он трудился на сценах многих театров, в том числе в местном ТЮЗ, Одесском камерном еврейском театре «Суета сует», а также в Русском драматическом театре имени Иванова

Актер воплотил множество образов, играл в большом количестве спектаклей, например, в постановах «Остров сокровищ», «Рецепт любви» и в мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит». Юрков также исполнил свыше 20 ролей на большом экране. Артист запомнился широкому зрителю благодаря многим проектам, среди которых были сериал «Ликвидация» и фильм «Внимание: Ведьмы!».