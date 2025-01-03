В России появился еще один лотерейный миллионер

Житель Тюменской области выиграл миллион рублей в лотерею «Мечталлион», сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи». Отмечается, что приз он получил в первый же день нового года.

В тираже №119 было разыграно миллиарда рублей. Миллионерами стали 42 участника из 25 регионов России. Больше всего выиграл житель ХМАО — Югры, ему удалось заполучить приз в размере более 147 млн рублей.

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Ранее стало известно, что россиянин в Новый год стал обладателем миллиарда рублей в рамках розыгрыша «Русского лото». Счастливый билет был приобретен в Сахалинской области. Этот победитель стал четвертым миллиардером среди участников отечественных лотерей.

Кроме того, еще 90 россиян выиграли суммы свыше миллиона рублей. В общей сложности в тираже разыграли рекордные 3,65 млрд рублей — это максимальная сумма выигрышей за один розыгрыш в истории российских лотерей.